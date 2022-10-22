TAC: Интересы США и Украины перестали совпадать

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Намерения украинских властей продолжать конфликт с Россией приводят к несовпадению жизненных интересов с США. Об этом заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен в субботу, 22 октября.

— Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве. На протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР, управлялась из Москвы. И это условие не представляло проблемы для США, находящихся за пять тысяч миль, — отмечается в публикации.

По словам автора, главная проблема состоит в том, чтобы не втягивать США в войну с Россией. А из-за разных взглядов США и Украины согласие между странами может пошатнуться.

В интересы Америки входит предотвращение войны с Россией, которая имеет ядерное оружие, заключил Бьюкенен.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО.

Также он рассказал, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего, а риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер.