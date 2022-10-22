Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Могут ли Европа и Россия договориться решить все проблемы

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Могут ли Европа и Россия договориться решить все проблемы
Фото: Пресс-служба Совфеда

Во время общения президента России Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза могут обсуждаться как вопросы, связанные с оказанием Европой поддержки Украине, так и с энергетическим и экономическим сотрудничеством. Однако с Европой сложно разговаривать о стабилизации ситуации на Украине. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Специалист отметил, что вопросы поддержки Европой Украины могут быть одной из главных тем переговоров России и Евросоюза.

— Главный вопрос — о помощи Украине и том, насколько она растянет боевые действия. Потому что вопросы о действиях Украины нужно обсуждать в Киеве или Вашингтоне, а вопросы, не связанные с военной историей, сейчас с Европой обсуждать бессмысленно. Конечно, по поводу энергетики и экономического сотрудничества говорить можно, но это не будет касаться Украины, — подчеркнул собеседник «ВМ».

При этом небольшой эффект от таких переговоров возможен, уверен Журавлев: если не поставлять Украине все, что ей поставляют, и не давать денег, конфликт может закончиться быстро. Однако Европа несамостоятельна в таких решениях и подчиняется США, поэтому нужно «договариваться с хозяином театра, а не с куклами», заметил эксперт.

При этом частые звонки французского президента Владимиру Путину можно легко объяснить, отметил Журавлев.

— Если говорить о Макроне, то это попытка таким образом вслед за турками наработать себе политический капитал на этом конфликте. Турки еще и экономический плюс получат в виде газового хаба. А французский президент таким способом делает заявку на то, чтобы стать главным политиком Европы. Он местами об этом говорит. Кстати, Шольц, как и Макрон, и польский президент Дуда, видит себя лидером Европы. Все эти трое хотят закрепить свое лидерство и друг друга отодвинуть, — рассказал собеседник «ВМ».

При этом Польша, наоборот, не заинтересована ни в каких переговорах с Россией, желая усугубить конфликт, уверен Журавлев. Кроме того, на ситуацию в Евросоюзе влияет лидер Венгрии, с которым Европе приходится торговаться: Венгрия во многих вопросах лояльна по отношению к России, заключил специалист.

Россия никогда не грозила Германии эскалацией украинского конфликта. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью газете Die Welt.

— По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны, — отметил он.

Евросоюз (ЕС) Эксперты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте