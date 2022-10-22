Могут ли Европа и Россия договориться решить все проблемы

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Во время общения президента России Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза могут обсуждаться как вопросы, связанные с оказанием Европой поддержки Украине, так и с энергетическим и экономическим сотрудничеством. Однако с Европой сложно разговаривать о стабилизации ситуации на Украине. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Специалист отметил, что вопросы поддержки Европой Украины могут быть одной из главных тем переговоров России и Евросоюза.

— Главный вопрос — о помощи Украине и том, насколько она растянет боевые действия. Потому что вопросы о действиях Украины нужно обсуждать в Киеве или Вашингтоне, а вопросы, не связанные с военной историей, сейчас с Европой обсуждать бессмысленно. Конечно, по поводу энергетики и экономического сотрудничества говорить можно, но это не будет касаться Украины, — подчеркнул собеседник «ВМ».

При этом небольшой эффект от таких переговоров возможен, уверен Журавлев: если не поставлять Украине все, что ей поставляют, и не давать денег, конфликт может закончиться быстро. Однако Европа несамостоятельна в таких решениях и подчиняется США, поэтому нужно «договариваться с хозяином театра, а не с куклами», заметил эксперт.

При этом частые звонки французского президента Владимиру Путину можно легко объяснить, отметил Журавлев.

— Если говорить о Макроне, то это попытка таким образом вслед за турками наработать себе политический капитал на этом конфликте. Турки еще и экономический плюс получат в виде газового хаба. А французский президент таким способом делает заявку на то, чтобы стать главным политиком Европы. Он местами об этом говорит. Кстати, Шольц, как и Макрон, и польский президент Дуда, видит себя лидером Европы. Все эти трое хотят закрепить свое лидерство и друг друга отодвинуть, — рассказал собеседник «ВМ».

При этом Польша, наоборот, не заинтересована ни в каких переговорах с Россией, желая усугубить конфликт, уверен Журавлев. Кроме того, на ситуацию в Евросоюзе влияет лидер Венгрии, с которым Европе приходится торговаться: Венгрия во многих вопросах лояльна по отношению к России, заключил специалист.

Россия никогда не грозила Германии эскалацией украинского конфликта. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью газете Die Welt.

— По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны, — отметил он.