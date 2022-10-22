На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды

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На Каховском водохранилище начали сбрасывать больше воды для минимизации ущерба в случае разрушения ГЭС. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

— ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работу ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше, — пояснил он.

В настоящее время уровень воды по нижнему течению вырос, сейчас реализуется предварительный сброс воды. В случае разрушения плотины гидроэлектростанции последствия катастрофы будут крайне серьезными, отметил Леонтьев в эфире «Соловьев Live».

До этого временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные продолжают наносить удары по шлюзам Каховской гидроэлектростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру. Он также отметил, что в случае разрушения шлюзов вода большим потоком хлынет в нижнюю часть Днепра.