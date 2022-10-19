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Сальдо: ВСУ продолжают наносить удары по Каховской ГЭС

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сальдо: ВСУ продолжают наносить удары по Каховской ГЭС
Фото: Липунов Г.А. / CC0

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по шлюзам Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с целью подтопления территорий ниже по Днепру. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в среду, 19 октября.

Он также отметил, что в случае разрушения шлюзов вода большим потоком хлынет в нижнюю часть Днепра.

— Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придет и доставит неудобства, — передает слова главы региона РИА Новости.

До этого Владимир Сальдо заявил, что жители Херсонской области будут вывезены с территории правого берега Днепра из-за ожидающегося полномасштабного наступления украинских подразделений. По его словам, Киев планирует разрушить Каховскую ГЭС, что приведет к затоплению прилегающих территорий.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какими последствиями может обернуться для ВСУ новая попытка прорыва. По мнению эксперта, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой».

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