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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по шлюзам Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с целью подтопления территорий ниже по Днепру. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в среду, 19 октября.

Он также отметил, что в случае разрушения шлюзов вода большим потоком хлынет в нижнюю часть Днепра.

— Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придет и доставит неудобства, — передает слова главы региона РИА Новости.

До этого Владимир Сальдо заявил, что жители Херсонской области будут вывезены с территории правого берега Днепра из-за ожидающегося полномасштабного наступления украинских подразделений. По его словам, Киев планирует разрушить Каховскую ГЭС, что приведет к затоплению прилегающих территорий.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какими последствиями может обернуться для ВСУ новая попытка прорыва. По мнению эксперта, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой».