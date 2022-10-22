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Сергей Собянин рассказал о развитии столичной системы здравоохранения

Евгений Жуков
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Сергей Собянин рассказал о развитии столичной системы здравоохранения
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичной системы здравоохранения и использовании инновационных разработок в этой сфере. Об этом он сообщил в субботу, 22 октября.

По его словам, программа пилотного тестирования инноваций полезна и для пациентов, и для предпринимателей. Бизнесмены получают рекомендации по совершенствованию разработок, медицинские учреждения —технологическое оснащение, а москвичи — эффективные и современные методы лечения.

— Уже используется, например, экзокисть: конструкция помогает восстановить подвижность рук после травм. Она успешно была опробована в Центре патологии речи и нейрореабилитации, — написал мэр в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что многие медицинские центры уже сейчас используют технологию «искусственного солнца». Данное устройство в точности воспроизводит дневной свет и восполняет его нехватку у пациентов.

В сентябре Сергей Собянин рассказал, что средний срок ожидания планового амбулаторного приема у врачей в столице гораздо ниже, чем в европейских мегаполисах.

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