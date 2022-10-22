Экс-глава ЦРУ Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине

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Многонациональный контингент под руководством Вашингтона может принять участие в конфликте на Украине. Об этом в субботу, 22 октября, заявил экс-директор ЦРУ, бывший командующий армией Североатлантического альянса в Афганистане Дэвид Петреус в интервью французской газете Express.

По его словам, нападение на одного из членов военно-политического блока, вероятно, станет для НАТО причиной, которая повлечет за собой активное вовлечение в конфликт государств-членов альянса.

— США и другие страны могут отреагировать (на действия Российской Федерации — прим. «ВМ») тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО, — подчеркнул Петреус.

До этого заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия непременно победит и в военном сражении, и в экономической войне, и в психологической войне против НАТО, но для этого эта война должна «стать по-настоящему народной» для каждого гражданина.

22 октября президент США Джо Байден заявил, что России нельзя позволить добиться успеха в спецоперации на Украине.