Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в спецоперации на Украине

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Нельзя позволить России добиться успеха в спецоперации на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC.

— Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев. Это о НАТО, о Западной Европе, — сказал он.

По словам американского лидера, таким образом, президент РФ Владимир Путин не должен достичь успеха в действиях на Украине.

В свою очередь американо-британская журналистка Энн Эпплбаум заявила, что Запад не представляет последствий победы Украины в конфликте и потому не желает этого. Она отметила, что США просто не понимают, как будет выглядеть победа Украины.

Недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО.

Также он рассказал, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего, а риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер.