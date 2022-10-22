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Приметы и советы

Диетолог развеяла миф о необходимости «запасаться жиром» на зиму

Евгений Жуков

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Еда
Общество
Диетолог развеяла миф о необходимости «запасаться жиром» на зиму
Фото: shutterstock

Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова развеяла миф о необходимости «запасаться жиром» перед зимними холодами. Об этом она рассказала в субботу, 22 октября.

По мнению эксперта, повышение калорийности рациона в холодное время года не имеет смысла для жителей крупных городов. Переедание не поможет согреться организму, зато чревато ожирением.

Стародубова подчеркнула, что повышать калорийность необходимо тем, кто занимается тяжелым физическим трудом на морозе. Большинство жителей мегаполисов не работают на холоде, а в основном проводят время в отапливаемых помещениях и транспорте.

Диетолог порекомендовала российским гражданам избегать ненужного переедания, соблюдать режим сна, включить в ежедневное меню сбалансированную пищу, отказаться от вредных привычек, а также на регулярной основе заниматься физической активностью, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые могут вызвать усталость. По словам специалиста, одним из таких продуктов стали сладости, которые повышают уровень глюкозы в крови.

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