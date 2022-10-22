Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян на сезон-2022/23

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Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение россиян от участия в соревнованиях до конца сезона-2022/23. Об этом в субботу, 22 октября, сообщила норвежская вещательная корпорация NRK.

Решение было принято на заседании совета спортивной федерации.

19 октября член FIS Мартти Ууситало заявил, что российские спортсмены не будут принимать участие в соревнованиях организации в предстоящем сезоне. При этом Ууситало объяснил, что не получал никаких указаний о том, что россияне и белорусы смогут принять участие в соревнованиях следующего сезона. Однако, по его словам, вопрос допуска российских атлетов обсуждался в ходе заседания совета директоров FIS.

25 февраля стало известно, что FIS отменила проведение оставшихся этапов Кубка мира текущего сезона на территории Российской Федерации. Финальный этап соревнований по лыжным гонкам должен пройти в Тюмени в период с 18 по 20 марта этого года.

Поводом отмены соревнований стала текущая политическая ситуация между Москвой и Киевом.