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Приметы и советы

В результате пожара на Пермском пороховом заводе погибли два человека

Евгений Жуков
Происшествия
В результате пожара на Пермском пороховом заводе погибли два человека
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

На пороховом заводе в Перми произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом стало известно в субботу, 22 октября.

Возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс. Прибывшие на место происшествия специалисты локализовали пожар на площади 20 квадратных метров. Одного пострадавшего осматривают медики, передает Telegram-канал «112».

До этого стало известно о пожаре, произошедшем в квартире жилого дома на Нагатинской набережной в районе Нагатинский Затон. Площадь возгорания достигала 15 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек.

20 октября в МЧС сообщили, что пожар произошел в квартире на Большой набережной в СЗАО. При этом источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел в результате возгорания оконной рамы на площади в один квадратный метр. Вскоре огонь был ликвидирован, пострадавших при пожаре нет.

7 октября около 150 человек эвакуировали из-за возгорания в бизнес-центре на северо-востоке Москвы. Как уточняется, горели мебель и офисная техника на цокольном этаже.

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