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Директора украинского завода «Мотор Сич» задержали по обвинению в госизмене

Юлия Курганова
В мире
Директора украинского завода «Мотор Сич» задержали по обвинению в госизмене
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Директор предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев был задержан сотрудниками украинских правоохранительных органов. Об этом в субботу, 22 октября, сообщило запорожское издание «ЗаБор» со ссылкой на источники в силовых структурах.

— Главу правления компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене. Задержали силовики и сейчас под конвоем его везут в Киев, — говорится в статье.

Обыски у Богуслаева прошли 22 октября. По данным СМИ, директор «Мотор Сич» отказывался открывать двери, и их пришлось вскрывать с помощью специального оборудования. Источники утверждают, что окружение Богуслаева не отвечает на звонки. Предполагается, что обыски прошли не только у главы правления.

Авиастроительный завод «Мотор Сич» был объектом разбирательств между Украиной и китайской компанией Beijing Skyrizon, которая входила в число акционеров. Совет нацбезопасности и обороны Украины постановил вернуть предприятие в государственную собственность. После этого в Китае потребовали компенсировать инвестору все убытки на сумму около 4,5 миллиарда долларов. В Арбитражном суде в Гааге отказались сообщить РИА Новости, приняла ли инстанция иск к рассмотрению.

Предприятие «Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки. Его продукция используется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

22 сентября сообщалось, что бывшего военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики приговорили к 13 годам тюрьмы за выдачу гостайны. Судом установлено, что обвиняемый в октябре 2020 года был завербован сотрудником Службы безопасности Украины.

Украина Госизмена Обыски Задержания
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