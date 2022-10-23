Скончался владелец компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц

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Австрийский предприниматель, основатель компании-производителя энергетических напитков «Ред Булл» и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» Дитрих Матешиц скончался. Ему было 78 лет. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании.

Последние полтора года бизнесмен не появлялся на публике из-за болезни, а несколько недель назад состояние его здоровья ухудшилось.

С 2010 по 2013 год команда «Ред Булл» выигрывала Кубок конструкторов. В 2021 и 2022 годах чемпионом «Формулы-1» стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В апреле 2005 года Матешиц приобрел австрийский футбольный клуб «Зальцбург». В 2009 году он основал немецкую команду «Ред Булл» из Лейпцига (ныне «Лейпциг»).