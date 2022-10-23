Ученые подтвердили предсказание Ванги о страшном недуге из Сибири

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Ученые объяснили, насколько реальны предсказания знаменитой болгарской провидицы Ванги о новом недуге, который может появиться уже в конце этого года. Об этом они рассказали в беседе с «Вечерней Москвой».

Так, эколог Роман Пукалов отметил, что в «ненаучных» прогнозах болгарской целительницы есть некоторая доля правды. Эксперт считает, что наибольшую опасность для человечества представляют споры сибирской язвы. Пукалов напомнил, что уже были прецеденты, когда от этого заболевания гибли животные, которых по соображениям безопасности хоронили в сибирской вечной мерзлоте.

В связи с глобальным потеплением ледники неминуемо оттаят, поэтому на данный момент существует реальная угроза «пробуждения» не только сибирской язвы, но и других вирусов, пояснил специалист.

Аналогичным прогнозом поделилась и врач-вирусолог Елена Мескина. По ее словам, в связи с жарким летом несколько лет назад из-за распространения спор сибирской язвы возникла вспышка заболеваний. Кроме того, могут «проснуться» и другие болезнетворные бактерии.

Однако, по мнению Мескиной, их опасаться не стоит, потому как иммунная система человека за эти годы выработала «мощную защиту». При этом вопрос распространения сибирской язвы стоит гораздо острее. Специалист считает, что вспышка, произошедшая несколько лет назад, может снова повториться при таянии льдов и могильников со спорами.

Несмотря на это, Мескина исключила вероятность возникновения пандемии, так как язву легко выявить и локализовать при помощи современной медицины.

До этого «Вечерняя Москва» выяснила, какое будущее пророчила Ванга для человечества на конец 2022 года.