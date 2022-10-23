Невролог Хорошев объяснил, что делать при боли в шее

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Переменчивая осенняя погода и холодный ветер могут привести к переохлаждению шеи. Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, как избавиться от неприятных ощущений, а какие средства использовать нежелательно.

Медик отметил, что в ветреную погоду необходимо прикрывать шею, иначе можно получить воспаление шейных мышц — миозит.

— В организме присутствуют инфекции, с которыми иммунная система активно борется, как правило, побеждая. Если мы какой-то участок тела переохлаждаем, то активность клеток, в том числе иммунной системы, в этом районе ослабевает, что дает возможность инфекции активизироваться. В шее переохлаждаются, как правило, только мышцы. Организм при этом постепенно борется с инфекцией, но шея болит, — пояснил специалист.

В этом случае нужно ограничить подвижность шеи и использовать согревающие кремы и гели, сообщил невролог. Он отметил, что обычно в течение трех дней миозит проходит.

По его словам, есть еще один способ справиться с миозитом, но он несет в себе риски. Речь идет о лекарствах центрального действия, которые расслабляют спазм мускулатуры и убирают боль.

— От подобных средств я бы рекомендовал воздержаться. Их нужно использовать только в самых крайних случаях. Например, если человек — летчик или водитель и не может себе позволить ограничить подвижность в шее. Существует риск растянуть воспаленные мышцы или сухожилия, — предупредил врач в интервью радио Sputnik.

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