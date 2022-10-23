Названы четыре знака зодиака, среди которых много лжецов

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Астрологи назвали знаки зодиака, среди представителей которых встречаются много искусных лжецов и манипуляторов.

Так, некоторые Близнецы честно говорят, что думают только о себе. Поэтому они могут давать обещания, которые не планируют выполнять, ведь это поможет добиться желаемого. Они также могут оправдывать свою ложь.

Раки порой преувеличивают и выставляют напоказ свою боль, лишь бы им посочувствовали. Они могут заставить собеседника извиняться перед ними или же убедить других сделать всю грязную работу за них.

Скорпионы способны использовать чьи-либо секреты с выгодой для себя и склонны к эмоциональному шантажу. При этом они часто строят из себя воплощенную невинность и угождают другим, чтобы прийти к своей цели.

Речи Овнов сладки, им легко поверить. Они спонтанны и очень умны: представители данного знака видят окружающих насквозь, а вот их собственные действия предугадать сложно, сообщается на портале Pinkvilla.

Эксперты составили топ-6 знаков зодиака, представительницам которых чаще остальных не везет в любви, карьере или других аспектах жизни. Из-за этого они относят к себя к числу несчастных людей.