Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы четыре знака зодиака, среди которых много лжецов

Юлия Курганова
Общество
Названы четыре знака зодиака, среди которых много лжецов
Фото: shutterstock

Астрологи назвали знаки зодиака, среди представителей которых встречаются много искусных лжецов и манипуляторов.

Так, некоторые Близнецы честно говорят, что думают только о себе. Поэтому они могут давать обещания, которые не планируют выполнять, ведь это поможет добиться желаемого. Они также могут оправдывать свою ложь.

Раки порой преувеличивают и выставляют напоказ свою боль, лишь бы им посочувствовали. Они могут заставить собеседника извиняться перед ними или же убедить других сделать всю грязную работу за них.

Скорпионы способны использовать чьи-либо секреты с выгодой для себя и склонны к эмоциональному шантажу. При этом они часто строят из себя воплощенную невинность и угождают другим, чтобы прийти к своей цели.

Речи Овнов сладки, им легко поверить. Они спонтанны и очень умны: представители данного знака видят окружающих насквозь, а вот их собственные действия предугадать сложно, сообщается на портале Pinkvilla.

Эксперты составили топ-6 знаков зодиака, представительницам которых чаще остальных не везет в любви, карьере или других аспектах жизни. Из-за этого они относят к себя к числу несчастных людей.

Гороскопы ложь Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте