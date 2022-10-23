Пленный боевик «Азова» рассказал о расстрелах мирных жителей в Мариуполе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Боевики украинского нацбатальона «Азов»* расстреливали мирных жителей и силой удерживали гражданских на «Азовстали», чтобы прикрываться ими как «живым щитом» в случае ударов с воздуха. Об этом рассказал пленный сержант полка Михаил Швец.

Он сообщил, что люди боялись выйти с предприятия, а террористы прятались за их спинами, чтобы российские военные не ликвидировали боевиков.

По словам пленного сержанта, людей загоняли на «Азовсталь», чтобы снизить вероятность ударов — такую преступную «стратегию» использовали террористы.

Взятый в плен старший сержант Виталий Катранич подтвердил, что боевики «Азова» не только прикрывались мирными жителями, но и расстреливали тех, кто хотел уйти, сообщает РИА Новости.

Пленный сержант «Азова» Михаил Швец рассказал о лжи президента Украины Владимира Зеленского про оборону Мариуполя. По его словам, публичные заявления украинского лидера, что боевики «Азова» в Мариуполе решили держаться до последнего являются ложью. Он сообщил, что никаких предложений бойцам не поступало, был только приказ стоять до конца.

*Запрещенная в России террористическая организация.