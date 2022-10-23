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Приметы и советы

Три площадки для выгула собак обустроили на новых участках будущего «Парка Яуза»

Евгений Жуков
Город
Три площадки для выгула собак обустроили на новых участках будущего «Парка Яуза»
Фото: Пресс-служба Городского хозяйства Москвы

В рамках программы обустройства двух новых участков будущего «Парка Яуза» — от улицы Широкой до Енисейской и вдоль Северодвинской улицы — специалисты соорудили три площадки для выгула и дрессировки собак. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Три площадки для выгула собак обустроили на новых участках будущего «Парка Яуза» Фото: Пресс-служба Городского хозяйства Москвы

Одну из площадок оборудовали барьерами, мостиком со спуском и подъемом и домиком-лазом. Кроме того, было установлено препятствие — слалом для бега питомцев «змейкой». Объект расположен по адресу улица Тайнинская, дом № 17, корпус 1.

На второй площадке, которая в два раза больше первой, смонтировали кольцо, балансир, подиумы разной высоты для оттачивания стойки животного. Рядом сделаны навесы с лавочками, где можно переждать непогоду. Площадка находится в районе дома № 15 строения 6 «А» на Осташковской улице.

Третье пространство для собак площадью 500 «квадратов» появилось в районе дома № 7 на Джамгаровской улице. Там специалисты установили тоннели различной конфигурации и длины.

Все площадки огорожены, поэтому хозяева могут выгуливать своих питомцев без намордников.

В августе сообщалось, что в небольшом лесном массиве недалеко от дома № 10, корпус 5, на улице Ротерта открылась новая площадка для выгула собак.

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