Капремонт жилого дома 1917 года постройки завершили в Мещанском районе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

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Специалисты в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома в Мещанском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капремонта столицы (ФКР) в воскресенье, 23 октября.

В рамках работ специалисты удалили старую штукатурку дома, нанесли антигрибковый состав и заново оштукатурили и окрасили стены. Кроме того, рабочие произвели замену отливов, откосов, водосточных труб, обновили приямки, передает агентство городских новостей «Москва».

— Отдельной сложной задачей стало сохранение архитектурного декора, которым богато украшен фасад. Было важно не только восстановить элементы, но и дофрагментовать те, что имеют высокий износ, — отметил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

До этого сообщалось, что в столице завершили работы по обновлению фасада дома на Малой Грузинской улице, построенного в 1904 году. Материалы и технологии подбирались с учетом особенностей строения, а сам ремонт прошел в несколько этапов.