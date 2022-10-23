Москвичам рассказали о самых знаменитых старинных площадях столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Самой известной площадью Москвы по традиции считается Красная, однако она лишь одна из сотен «старинных бусин в ожерелье столицы», хранящих историю города. В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали о других не менее значимых площадях мегаполиса.

— Город — это кладезь истории, и в нем всегда можно проследить связь со временем. Площади здесь всегда имели конкретные назначения. Примерно семь веков назад их использовали как торговые пространства, а когда наступала война, превращали в плацы. И только в XIX веке они стали привычными для современных москвичей местами для прогулок и отдыха, — рассказал краевед и главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов.

По его словам, с XIV века деловым центром Кремля служила Ивановская площадь. Там делали публичные заявления, оглашали указы, выносили приговоры и составляли челобитные.

Первой площадью, основанной для отдыха москвичей, была Театральная. Ее обустроили в конце XVIII века, свое первое название она получила в честь Петровского театра. Позднее площадь назвали Театральной, затем — Свердлова и в 1990 году — снова Театральной.

Еще одно интересное место столицы — Болотная площадь. Она располагается на острове Балчуг. Площадь разбили по приказу Ивана III — на ее месте было болото, которое осушили. Около появившегося сада поставили торговые ряды, а место стали называть болотом, а затем Болотной площадью.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что не менее значимыми для города в историческом плане считаются Старая и Лялина площади, площадь Разгуляй, Ильинские Ворота и Рогожская Застава.

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе благоустройства. В рамках проекта москвичи могут узнать о районе Сокольники: виртуально прогуляться по достопримечательностям местности и узнать несколько интересных фактов.