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Бойцы группировки «Отважные», получившие ранения в ходе спецоперации ВС России на Украине, попросили вернуть их на передовую сразу после оказания медицинской помощи, несмотря на необходимую эвакуацию. Об этом сообщил один из хирургов полевого госпиталя в ЛНР.

— Несомненно, есть из числа пострадавших, которых нам доставили, те, которые нуждаются в дальнейших этапах медицинской эвакуации, но после оказания помощи они просят вернуться на передовую к ребятам, как они говорят, ребят своих не оставим, и просят выписать их на передовую, — рассказал медик.

Хирург отметил, что, несмотря на рвение раненых бойцов вернуться на фронт, большинство их них эвакуируют, так как травмы нуждаются в лечении и терапии, передает РИА Новости.

До этого советник главы ЛНР Анна Сорока заявила, что в ВСУ бывают случаи, когда раненых военнопленных убивают на поле боя, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание необходимой помощи.

Сорока также назвала Украину страной, которая занимается терроризмом в отношении жителей Донбасса.