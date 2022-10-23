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WP: Американские власти обеспокоились возросшим влиянием Илона Маска

Анастасия Колоскова
В мире
WP: Американские власти обеспокоились возросшим влиянием Илона Маска
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Возросшее политическое влияние американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска вызывает беспокойство у властей Соединенных Штатов. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве и окружении бизнесмена.

— Илон вездесущий. Он считает себя таким подарком человечеству, что ему не нужны никакие барьеры, он все знает лучше всех, — цитирует издание одного из анонимных источников из Белого дома.

Газета напомнила, что предприниматель завоевал расположение властей поддержанием дружеских отношений с бывшими лидерами страны Бараком Обамой и Дональдом Трампом, однако в настоящее время он подвергает критике действующего президента Джо Байдена. Знающие Маска люди утверждают, что у Вашингтона вызывает раздражение то, что бизнесмен чаще общается с руководством иностранных государств.

По словам собеседников издания, администрация президента США уже прилагает усилия, чтобы снизить зависимость от предпринимателя, и сотрудничает с конкурентами Маска по космической отрасли. При этом Пентагон придерживается высокого мнения о достижениях бизнесмена и видит в нем «секретное оружие», пишут «Известия».

Резонансные высказывания Илона Маска регулярно врываются в новостную повестку. Особенно сильно общественные умы взбудоражило мнение миллиардера о конфликте на Украине. Белый дом уже пригрозил ему проверкой за «все более дружественную позицию к России». Чем мотивированы твиты Маска, чьи интересы он представляет и какое влияние оказывает на американскую политику — в материале «Вечерней Москвы».

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