Daily Mail: Трасс назвала свой план бюджета «колоссальной лажей»

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При составлении кабинета Лиз Трасс был осуществлен неправильный подбор кадров, что привело к «дисфункциональности» с момента ее избрания на пост премьер-министра Великобритании, а план бюджета оказался провальным. Об этом сообщила газета Daily Mail в воскресенье, 23 октября.

— Бывший советник Трасс Джейсон Стайн обвинил «запутанную систему подчинения» в величайшей ошибке кабмина — мини-бюджете, который даже премьер-министр теперь в частном порядке называет «колоссальной лажей», — говорится в публикации.

Ситуация привела к тому, что практически все союзники по партии отказались от поддержки Трасс. Один из источников газеты рассказал, что секретарь кабмина Саймон Кейс волновался за моральное состояние политика. По его словам, в конце своего срока все премьер-министры Великобритании остаются одиноки. Однако ситуация с Трасс ускорила этот процесс, передает РИА Новости.

О намерении Лиз Трасс подать в отставку с поста премьер-министра стало известно 20 октября. Она возглавляла британский кабинет министров всего 44 дня, установив тем самым рекорд. Свое решение политик обосновала неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», кто может сменить Трасс на посту премьера. Он пояснил, что она «погорела» на политике, направленной на серьезные перемены в экономике.