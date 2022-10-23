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Названа причина смерти актера Робби Колтрейна

Александр Афонин
Общество
Названа причина смерти актера Робби Колтрейна
Кадр из х/ф Гарри Поттер и Тайная комната (2002)

Шотландский актер Робби Колтрейн, более известный ролью Рубиуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, скончался из-за полиорганной недостаточности. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщило издание Daily Star.

— Согласно свидетельству о смерти, звезда «Гарри Поттера» Робби Колтрейн скончался от полиорганной недостаточности, — говорится в публикации.

По данным издания, актер страдал от сепсиса и инфекции нижних дыхательных путей. Кроме того, врачи диагностировали у него диабет второго типа, проблемы с сердцем и ожирение.

В 2019 году стало известно, что Робби Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу. Причиной этого стал остеоартрит — заболевание, которое не позволяет человеку сделать самостоятельно без помощи посторонних и шага.

14 октября 2022 года актер ушел из жизни. Колтрейн получил образование в колледже Гленалмонд. После него он поступил в Школу искусств Глазго, а затем в педагогический колледж «Дом Морей» в Эдинбурге. Актер принимал участие в фильмах о Джеймсе Бонде, «Двенадцати друзьях Оушена» и других картинах. Смерть настигла его в возрасте 72 лет.

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