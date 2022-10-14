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Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере

Евгений Жуков
Общество
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере
Кадр из х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

Шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Рубиуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщило британское агентство Press Association со ссылкой на агента актера.

Колтрейн получил образование в колледже Гленалмонд. После него он поступил в Школу искусств Глазго, а затем в педагогический колледж «Дом Морей» в Эдинбурге.

Актер принимал участие в таких картинах, как фильмы о Джеймсе Бонде: «И целого мира мало» и «Золотой глаз». Кроме того, он снимался в «Двенадцати друзьях Оушена», «Из ада» и множестве других кинокартинах, а также озвучивал известные мультфильмы.

В 2019 году стало известно, что актер Робби Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу. Причиной этого стал остеоартрит — заболевание, которое не позволяет человеку сделать самостоятельно без помощи посторонних и шага.

Сам Колтрейн рассказывал, что после проведенного обследования медики выяснили, что его колено фактически износилось — в нем не осталось хряща. Тогда артист готовился к операции по восстановлению сустава.

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