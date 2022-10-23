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Собянин: Завершается четвертый этап модернизации Люберецких очистных сооружений

Александр Афонин
Город
Собянин: Завершается четвертый этап модернизации Люберецких очистных сооружений
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Работы в рамках четвертого этапа глобальной модернизации Люберецких очистных сооружений (ЛОС) подходят к концу. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Завершаем четвертый этап глобальной модернизации Люберецких очистных сооружений. ЛОС служат городу с 1960-х годов. Тогда они считались передовыми, но к нашему времени уже полностью устарели. В 2020 году мы начали поэтапное обновление сооружений, — сказал он.

На данный момент специалисты уже построили блоки механической и биологической очистки стоков. В рамках четвертого этапа происходят замена оборудования и внедрение новых технологий обработки воды. По окончании намеченных заданий будут применяться новые подходы в работе. Кроме того, ожидается более бережное отношение к природе, отметил глава города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

До этого Сергей Собянин сообщил, что старинный Дом Кеворкова на улице Люсиновской отреставрировали. Здание пришло в аварийное состояние в постсоветский период. Город взял здание под охрану, а его восстановление велось за счет собственника.

Москва Сергей Собянин модернизация
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