Автомобилистам напомнили главные правила безопасности за рулем во время тумана

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Наступление тумана представляет опасность из-за нулевой видимости на дороге и по причине обмана зрения, что может повлечь за собой аварии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Александр Жданов.

— Туман искажает картинку, и кажется, что все объекты дальше, чем они находятся на самом деле. Туман очень сильно отдаляет предметы, а скорость автомобиля, наоборот, кажется меньше, чем в реальности, — сказал он.

Собеседник «ВМ» рекомендует снизить скорость и включить противотуманные фонари при въезде в туман. По его словам, при таких погодных условиях важно придерживаться двух правил: быть максимально заметным и смотреть по сторонам. Для лучшей ориентации можно открыть окно — это позволит услышать приближающиеся автомобили.

Кроме того, при густом тумане автомобилисты могут переждать на обочине. Продолжать движение рекомендуется при рассеивании тумана. Скорость машины должна зависеть от уровня видимости. В этом случае рекомендуется использовать или противотуманные фары, или ближний свет фар.

До этого сообщалось, что в ближайшее время на столичных дорогах значительно ухудшится видимость из-за сильного тумана. Автомобилистам напомнили о необходимости при неблагоприятных погодных условиях увеличить дистанцию, снизить скорость движения, а также избегать резких маневров на дорогах.