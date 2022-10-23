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Глава Минобороны Великобритании заверил Шойгу, что Киев не намерен обострять конфликт

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Минобороны Великобритании заверил Шойгу, что Киев не намерен обострять конфликт
Фото: Минобороны РФ

Киев не намерен прибегать к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу в воскресенье, 23 октября.

В процессе разговора главы оборонных ведомств обсудили ряд вопросов о ситуации на Украине. По окончании беседы Уоллес заявил, что Лондон готов оказать содействие в урегулировании конфликта.

— Министр обороны также вновь подтвердил, что Великобритания и более широкое международное сообщество поддерживают Украину и желают деэскалации этого конфликта. Украина и Россия должны искать пути разрешения этой войны, а Великобритания готова помочь, — цитирует сообщение Минобороны Великобритании РИА Новости.

До этого сообщалось, что Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Беном Уоллесом. В процессе беседы российский министр выразил коллеге из Великобритании озабоченность по поводу возможных провокаций ВСУ.

Кроме того, министр обороны России провел с главой Пентагона Ллойдом Остином телефонные переговоры, в ходе которых они также обсудили ситуацию на Украине. Для Шойгу это стала третья беседа за день.

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