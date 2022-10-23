Макрон заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине

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Перспектива мирного урегулирования конфликта на Украине существует, но для этого Киеву необходимо самому прийти к такому решению. Об этом в воскресенье, 23 октября, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на международном форуме «Воззвание к миру».

— Перспектива мира существует, — сказал он.

Президент отметил, что мир будет достигнут только тогда, когда украинское руководство само примет решение остановить конфликт. На данный момент необходимо продолжать диалог с обеими сторонами. По словам французского лидера, он не прекращает держать контакт с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

До этого министр обороны Британии Бен Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Киев не намерен прибегать к эскалации конфликта на Украине. Кроме того, он заверил, что Лондон готов оказать содействие в урегулировании ситуации.

Украинские власти готовят новую провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы. Она послужит поводом исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что «умышленный удар по своим же воротам» нужен Киеву не только ради обвинений в адрес Москвы, а для гораздо более масштабных целей.