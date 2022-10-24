Снег с дождем пообещали жителям и гостям Москвы на следующей неделе

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На следующей неделе в столичном регионе будут преобладать осадки в жидкой фазе, однако днем в среду, 26 октября, могут начаться в смешанной фазе. Достаточно быстро они перейдут в дождь, сообщила журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

При этом специалист в интервью РИА Новости подчеркнула, что даже если снег и будет примешиваться к дождю, то такие осадки точно не лягут на землю, растворяясь в воздухе и превращаясь в дождь.

Накануне метеоролог синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что полномасштабные снегопады доберутся до Москвы лишь в конце ноября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что похолодание до 5 градусов мороза ночью и до плюс 2–3 градусов днем ожидает столичный регион во вторник и среду, 25 и 26 октября. Это будут самые холодные дни с начала сезона.