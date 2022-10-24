Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вулкан Безымянный на Камчатке изверг десятикилометровый столб пепла

Егор Провоторов
Происшествия
Вулкан Безымянный на Камчатке изверг десятикилометровый столб пепла
Фото: Pixabay

Выброс пепла на высоту до десяти километров был зафиксирован из вулкана Безымянный на Камчатском полуострове. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает региональное управление МЧС России.

— По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, из вулкана Безымянного зафиксировали пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров, — говорится в сообщении спасательного ведомства.

По информации камчатского МЧС, пепел распространился в сторону Камчатского залива, на его пути нет населенных пунктов. Сам вулкан, высота которого составляет около трех тысяч метров, расположен в 40 километров от поселка Ключи.

В начале октября стало известно, что трое мужчин пропали в районе Больших Банных источников в Камчатском крае. Просьба о поиске мужчин поступила от родственницы одного из них. Она рассказала, что граждане направились в район источников на внедорожнике и до сих пор не вернулись.

В скором времени туристы были обнаружены и спасены. Из-за обильных осадков поиски велись спасателями на квадроциклах с применением летательных аппаратов.

Камчатский край Вулканы полуостров Камчатка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте