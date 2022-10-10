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Спасатели нашли группу пропавших туристов на Камчатке

Юлия Курганова
Происшествия
Спасатели нашли группу пропавших туристов на Камчатке
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Группа из трех туристов пропала в районе Больших Банных источников на Камчатке. Из-за обильных осадков поиски велись спасателями на квадроциклах с применением летательных аппаратов. Об этом сообщала в понедельник, 10 октября, пресс-служба территориального управления МЧС.

Позже стало известно о том, что спасатели нашли пропавших туристов.

— Спасатели обнаружили пропавших в 10 километрах от трассы, помощь им не требуется, едут самостоятельно. Задержались по причине плохой дороги, — рассказали в ведомстве.

Просьба о поиске мужчин поступила от родственницы одного из них. Она рассказала, что граждане направились в район источников на внедорожнике и до сих пор не вернулись. На связь они не выходили.

3 сентября сообщалось, что пятеро из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров. Отряд состоял из жителей Алтайского, Приморского, Камчатского краев, а также Новосибирской и Владимирской областей и Москвы.

МЧС полуостров Камчатка Спасатели
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