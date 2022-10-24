Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в европейской части РФ до середины декабря

Егор Провоторов
Общество
Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в европейской части РФ до середины декабря
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Переменчивая погода ожидает жителей европейской части России в течение ближайших полутора месяцев, до середины декабря. Об этом журналистам в понедельник, 24 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, во время предзимья, которое началось 19 октября, теплые дни будут сменяться холодными, облачные — светлыми, а дождливые — сухими. Синоптик при этом заметил, что погода примет более устойчивый характер в европейской части РФ ближе к зиме.

Переменчивость погоды Вильфанд связал с перестройкой циркуляции в воздухе и заметил, что предзимье продлится до 15-20 декабря, пишет ТАСС.

На следующей неделе в столичном регионе будут преобладать осадки в жидкой фазе, однако днем в среду, 26 октября, могут начаться в смешанной фазе — выпадет мокрый снег, заявила накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. При этом, по ее словам, снег не ляжет на землю, а растает в воздухе и превратится в дождь.

Зима Осень Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте