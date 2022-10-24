Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в европейской части РФ до середины декабря

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Переменчивая погода ожидает жителей европейской части России в течение ближайших полутора месяцев, до середины декабря. Об этом журналистам в понедельник, 24 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, во время предзимья, которое началось 19 октября, теплые дни будут сменяться холодными, облачные — светлыми, а дождливые — сухими. Синоптик при этом заметил, что погода примет более устойчивый характер в европейской части РФ ближе к зиме.

Переменчивость погоды Вильфанд связал с перестройкой циркуляции в воздухе и заметил, что предзимье продлится до 15-20 декабря, пишет ТАСС.

На следующей неделе в столичном регионе будут преобладать осадки в жидкой фазе, однако днем в среду, 26 октября, могут начаться в смешанной фазе — выпадет мокрый снег, заявила накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. При этом, по ее словам, снег не ляжет на землю, а растает в воздухе и превратится в дождь.