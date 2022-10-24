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Во Франции заявили, что Париж попал под сильный удар из-за поставок оружия Украине

Александр Афонин
В мире
Во Франции заявили, что Париж попал под сильный удар из-за поставок оружия Украине
Фото: Unsplash

Осуществление поставок военной помощи Украине поставило под сильный удар национальную армию Франции. Об этом заявил лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция», бывший кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян.

— Наша армия страдает, но мы все равно накачиваем Украину оружием и деньгами, — сказал он.

По словам политика, на данный момент у Парижа наблюдается серьезная нехватка средств для обеспечения собственных нужд по защите государства. Так, на вооружение Франции стоит единственный действующий авианосец «Шарль де Голль». Он участвовал в операциях в начала года, но так и не был защищен специальными противоракетными вспышками. Не смотря на это, финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) останавливать не планируется, передает РИА Новости.

С началом спецоперации многие страны Запада решили оказывать поддержку Украине. Они поставляют дополнительное вооружение и финансируют армию. Однако оказание помощи становится затратным процессом, что приводит к нестабильности экономики. В связи с этим, все больше государств задумываются об остановке оказания помощи.

Так, 19 октября глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит оказывать поддержку Украине, однако поставлять вооружения не будет. Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему государство приняло подобное решение.

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