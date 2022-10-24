Канцлер ФРГ Шольц запутался в планах по спасению Украины

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Для Украины необходимо разработать аналог «плана Маршалла». Об этом, по информации немецких СМИ, договорились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее сам же заявлял, что такого плана для Киева будет недостаточно.

Политики также выступили за формирование специальной платформы для координации оказываемой Украине помощи, чтобы средства «поступали туда, где больше всего необходимы».

При этом, как пишет РИА Новости, в августе Шольц настаивал на том, что восстановление Украины будет более масштабным, чем «план Маршалла», и обойдется в миллиарды евро. В июне же немецкий канцлер говорил о том, что Киеву потребуется новый «план Маршалла», а обсуждение подобной программы уже велось на уровне G7 и Евросоюза.

«Планом Маршалла» называют программу помощи Европе после окончания Второй мировой войны. Она была выдвинута в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что жители Украины могут остаться без зарплат и пенсий, если Европейский союз перестанет выделять киевским властям средства.