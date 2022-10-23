Премьер Украины заявил, что без денег ЕС нечем будет платить пенсии и зарплаты

Фото: Cabinet of Ministers of Ukraine / CC BY 4.0

Жители Украины могут остаться без заработных плат и пенсий, если Европейский союз перестанет выделять киевским властям средства. Об этом сообщил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sunday премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что речь идет о финансировании в рамках обещанных девяти миллиардов евро.

— Украине это нужно для того, чтобы финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии, — сказал украинский премьер.

Он отметил, что большая часть финансовой помощи направляется на удовлетворение социальных нужд. Любая задержка, по его словам, может обернуться «ужасными последствиями».

Шмыгаль предупредил, что при «крайне негативном сценарии» украинцы столкнутся с невыплатой пенсий и заработных плат, передает РИА Новости.

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