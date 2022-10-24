Владислав Овчинский: Студенческие разработки в области микроэлектроники изготовит резидент технополиса «Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» — компания «Микрон» — станет первой в стране полупроводниковой фабрикой, которая будет изготавливать студенческие разработки микросхем в формате многопроектных партий. Координировать процессы будет межвузовский центр проектирования МИЭТ. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— В настоящее время НИУ МИЭТ в содружестве с ОЭЗ «Технополис «Москва» и ассоциацией вузов по электронной компонентной базе организует MPW-сервис для создания новых образцов электронной компонентной базы, разрабатываемой малыми научными группами и студентами. Коллективное производство прототипов, опытных образцов и малых серий интегральных микросхем на одной пластине позволяет многократно снизить стоимость необходимых образцов для каждой научной группы, — рассказал Владислав Овчинский.

MPW-сервисы широко применяются в ведущих мировых университетах для подготовки кадров. Расположение нескольких различных проектов на единой подложке позволяет получить за один раз несколько образцов интегральных схем для каждого проекта. Этого количества достаточно для исследований и апробации.

По словам генерального директора ОЭЗ Москвы Геннадия Дегтева, это поможет дать микроэлектронной отрасли прототипы электронной компонентой базы, которые в дальнейшем предприятия реального сектора экономики смогут перевести на серийное производство. Сбор проектов и организацию технологического маршрута со стороны НИУ МИЭТ будет выполнять Центр коллективного проектирования электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры. Первый сбор студенческих проектов и тренировочный запуск производства запланированы на начало 2023 года. Для первого запуска выбрана технология КМОП-180нм, оптимальная для всех изделий, которые предполагается изготовить. Цель первого этапа программы — отработать возможные сценарии взаимодействия, организационные, технические и технологические аспекты.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

— Выпуск чипов — дорогостоящий процесс, поэтому на одной пластине будут размещены несколько десятков проектов российских вузов, консолидируемых МИЭТ. Это некоммерческий проект, нацеленный на подготовку разработчиков, умеющих работать с нашими техпроцессами, и идентификацию перспективных стартапов. Развитие производства нашего завода потребует сотен таких специалистов по всей России. В ходе проекта «Микрон» и МИЭТ рассчитывают на формирование общевузовской базы IP-блоков и разработок на условиях открытых для участников кодов, — сообщила директор по стратегическому развитию АО «Микрон» Карина Абагян.