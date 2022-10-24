Москомархитектура утвердила проект планировки станции «Суворовская» Кольцевой линии метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Суворовская площадь, 1/52к1 Карта всех событий

Новая станция Кольцевой линии метро «Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира», а также получит пересадку на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской ветки. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— После того как «Суворовская» свяжет северный участок Люблинско-Дмитровской с Кольцевой линией метро, у пассажиров появятся дополнительные маршруты, а загруженность станции «Проспект Мира» уменьшится на 30 процентов, — сказала она.

Заместитель директора Института генплана Москвы Игорь Бахирев добавил, что планом строительства предусмотрено обустройство двух вестибюлей станции. С нее пассажиры смогут выйти на улицы Делегатскую и Дурова, а также к Олимпийскому проспекту. Выходы расположатся вдоль Суворовской площади, передает официальный сайт мэра Москвы.

Возведение «Суворовской» станет первым за 70 лет проектом строительства на действующей Кольцевой линии метро. Станция свяжет две ветки городской подземки и получит современные технологии. Подробнее о будущей станции — в материале «Вечерней Москвы».