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Москва выставит на открытые торги четыре паркинга в Южном Бутове и Зеленограде

Александр Афонин
Город
Москва выставит на открытые торги четыре паркинга в Южном Бутове и Зеленограде
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица Брусилова, 39к1с1 Карта всех событий

В четвертом квартале этого года на открытых торгах будут реализованы четыре паркинга в районе Южное Бутово и Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 24 октября.

— В четвертом квартале этого года город выставит на торги четыре многоэтажных паркинга вместимостью свыше 1,4 тысячи машино-мест. Три из них находятся в Южном Бутове и один — в Зеленограде. Принять участие в торгах могут любые юридические и физические лица, — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Общая площадь паркингов составила 45,8 тысячи квадратных метров. В них предприниматели смогут организовать платную парковку или обустроить места для открытия шиномонтажа, автосервиса или магазина. Информация о проведении аукционов будет опубликована на столичном инвестиционном портале в разделе «торги», передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала текущего года город реализовал на торгах 7,5 тысячи объектов недвижимости на сумму 43,5 миллиарда рублей. Чаще всего у Москвы приобретали машино-места, их число составило почти пять тысяч на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Район Южное Бутово паркинг Зеленоград Аукционы
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