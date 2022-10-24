Трамваи трех маршрутов задерживаются на юго-востоке Москвы из-за ДТП

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Россия, Москва, Ломоносовский проспект Карта всех событий

Трамваи № 14, 26 и 39 задерживаются на Ломоносовском проспекте из-за ДТП на путях. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Задержка произошла в районе остановки «Драмтеатр». Маршруты транспорта были временно изменены. Жителей столицы призвали сохранять внимательность и следить за сообщениями автомобилистов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 26 октября по 15 ноября для движения транспорта будет недоступна одна полоса движения в районе улицы Василия Петушкова. Ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей.