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Эксперты рассказали о последствиях одновременного взрыва всех ядерных бомб на Земле

Лейла Алиева
Общество
Эксперты рассказали о последствиях одновременного взрыва всех ядерных бомб на Земле
Фото: shutterstock

В течение нескольких минут после взрыва всех ядерных бомб на Земле все на планете начнет разрушаться.

На сегодняшний день на Земле расположено около 3750 единиц активных ядерных боеголовок, однако в целом человечество имеет примерно 13 800 единиц ядерных снарядов. Так, у США есть 90 процентов всего числа ядерного оружия, а также несколько разновидностей ядерных бомб.

При этом если во время взрыва бомбы будут расположены в шахтах и на борту судов, которые несут их, то разрушены будут только военные объекты. В радиусе взрыва температура поднимется до 150 миллионов градусов по Фаренгейту, поэтому в любом случае никто не сможет выжить. Ничего не останется и от различных сооружений.

В случае взрыва бомбы на уровне земли, после нее останется воронка диаметром 420 метров и глубиной примерно 91 метр. А тот, кто посмотрит на вспышку света в момент взрыва, ослепнет, пишет ferra.ru.

Недавно ученые рассказали, жители каких стран будут способны пережить ядерную войну.

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