Андрей Бочкарев: На месте фабричных цехов в Головинском районе возведут социальные и коммерческие объекты

Фото: Элина Максимова

Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

На месте бывшей фабрики в Головинском районе столицы, где возводят жилой комплекс, планируется строительство образовательной и коммерческой инфраструктуры. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Для города крайне важна проводимая совместно с инвесторами и архитекторами работа по восстановлению и сохранению элементов памятников промышленной архитектуры. В Головинском районе на севере Москвы инвестор возводит жилой комплекс на месте бывшего товарищества суконной мануфактуры «Йокиш», — рассказал он.

По словам заммэра, один из корпусов предприятия будет переоборудован под детский сад, рассчитанный на 171 воспитанника.

Андрей Бочкарев отметил, что вложения инвестора в строительство объектов образования и благоустройство составят около двух миллиардов рублей.

Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова добавила, что ЖК «Михалковский» будет включать все, что необходимо для комфортной жизни в мегаполисе. Там появятся объекты социальной инфраструктуры, зоны для занятий спортом и отдыха, а также детские игровые площадки и подземный паркинг.

— Архитектурной концепцией предполагается, что двухэтажное здание объекта культурного наследия «Контора» будет приспособлено под коммерческое использование. Также был выявлен новый памятник промышленной архитектуры — водонапорная башня, элементы которой мы планируем восстановить в сочетании с жилой застройкой, — уточнила представитель компании, реализующей проект в Головинском районе.

До этого сообщалось, что в САО проектируют и строят 10 многоквартирных жилых домов по программе реновации.