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Отборочный этап чемпионата по триатлону лидерских компетенций стартовал в Москве

Лейла Алиева
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Отборочный этап чемпионата по триатлону лидерских компетенций стартовал в Москве
Фото: Pexels

Стартовал отборочный этап чемпионата по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035 в столице. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Эксперты в сфере навыков и моделей образования будущего, а также представители ведущих российских компаний и рекрутинговых агентств оценят у школьников умение критически мыслить, работать в команде, генерировать яркие идеи и выстраивать эффективную коммуникацию с окружающими. Мероприятия пройдут в три этапа в онлайн-формате.

В рамках первого этапа участники должны будут пройти тестирование и решить кейсы, разработанные работодателями, он завершится 31 октября. Победители пройдут в игровой турнир «Мегаполис-2035. Вызовы будущего», который пройдет с 15 февраля по 15 марта. После этого школьников ждет третий этап, где они встретятся с представителями компаний и рекрутинговых агентств, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также школьники могут освоить навыки работы с деревом, гипсом и другими материалами и побывать на экскурсиях по объектам культурного наследия благодаря городской обучающей программе «Школа реставратора».

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