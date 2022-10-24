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Столица выставила на торги 96 кладовых в доме на Ярцевской улице

Анастасия Колоскова
Город
Столица выставила на торги 96 кладовых в доме на Ярцевской улице
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, Ярцевская улица, 34к2 Карта всех событий

На городские земельно-имущественные торги выставлены 96 кладовых помещений, расположенных на подземном этаже жилого дома в районе Кунцево на западе столицы. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

— На городские торги выставлено 96 лотов в зоне подземного паркинга жилого дома в ЗАО. Это огороженные металлической сеткой небольшие помещения площадью от 2,7 до 8,7 квадратного метра, в которых собственники смогут хранить сезонные вещи, велосипеды, коляски и другое имущество, — рассказал руководитель ведомства.

Он уточнил, что доступ к помещениям возможен через места общего пользования. Торги по реализации объектов состоятся в ноябре. Принять участие в них могут как физические, так и юридические лица, уточнил Щербаков.

Помещения расположены в доме 34, корпус 2 по Ярцевской улице. Площадь 72 из них варьируется от 2,7 до 5 квадратных метров, еще 21 кладовой — от пяти до восьми «квадратов». Площадь еще трех помещений превышает восемь квадратных метров.

Прием заявок уже стартовал. Он завершится в период с 31 октября по 8 ноября, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в четвертом квартале этого года на открытых торгах будут реализованы четыре паркинга в районе Южное Бутово и Зеленограде.

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