Аналитик Деев рассказал, как изменятся цены на бензин до конца года

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После некоторого затишья на топливном рынке стоимость бензина немного растет. Но в настоящее время темпы роста не превышают отметку 0,5 процента в неделю. Как будет меняться стоимость бензина в дальнейшем рассказал глава аналитического департамента Артем Деев.

По словам эксперта, не стоит ожидать сильного роста цен, так как не наблюдается дефицита бензина на рынке. Небольшое повышение стоимости связано с действиями розничных сетей, которые пытаются компенсировать свои затраты на покупку топлива оптом.

Артем Деев предположил, что до конца года цены на бензин прибавят максимум 2–3 процента от теперешнего уровня. Таким образом, по итогам года они повысятся менее чем на 10 процентов, передает Life.ru.

До этого портфельный управляющий компании «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин сообщил, что в ближайший год стоимость бензина может вырасти на три–пять процентов. Больших цифр вряд ли можно ожидать, поскольку цены на топливо тщательно контролируются регуляторами, передает ФАН.

Соединенные Штаты хотят установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.