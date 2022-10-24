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Больной лейкемией Олег Тиньков поблагодарил своего донора на коленях

Лейла Алиева
Общество
Больной лейкемией Олег Тиньков поблагодарил своего донора на коленях
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Бизнесмену Олегу Тинькову в июле 2020 года сделали пересадку костного мозга в связи с лейкемией. Своего донора он нашел в Германии и встретился с ней.

— Долгожданная встреча с донором Сандрой. Было очень эмоционально. Это, вероятно, так круто сохранить чью-то жизнь. Посидели, выпили и поговорили. Немцы все-таки молодцы... усвоили все исторические уроки, и теперь, пожалуй, самые человечные в Европе, — поделился эмоциями Тиньков.

Во время встречи миллиардер не смог сдержать слез и встал перед женщиной на колени со словами благодарности. Ремиссия у Тинькова наступила в июле, а в августе он начал проходить реабилитацию в Швейцарии. Как только ему стало лучше, он отправился к своей спасительнице, пишет StarHit.

О состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой также диагностировали рак мозга, недавно рассказала ее дочь Анна. Она отметила, что болезнь артистки действительно очень серьезна. О диагнозе Заворотнюк стало известно в 2019 году. В конце января ее дочь опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у ее матери обнаружились проблемы с речью.

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