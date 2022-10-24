Дэвид Теннант вернется к роли Доктора в новом сезоне сериала про путешественника во времени

Фото: Доктор кто, 2005 год

Актер Дэвид Теннант вернется к работе над сериалом «Доктор Кто» и станет четырнадцатым по счету Доктором. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Так, фанатов сериала «Доктор Кто» (Doctor Who) в финальном эпизоде, который вышел накануне, ждал настоящий сюрприз. Главный герой, представитель расы повелителей времени, вновь принял облик прошлой версии — десятого Доктора.

Согласно информации, размещенной на сайте проекта, в честь шестидесятилетия сериала в ноябре будущего года увидят свет три специальных эпизода, в которых Дэвид Теннант исполнит роль четырнадцатого Доктора. Объявленный до этого актер Шути Гатва воплотит на экране образ пятнадцатого Доктора.

Вместе с Тэннантом в проект также вернется один из него спутников, которого исполнила Кэтрин Тейт.

Youtube-канал BBC выпустил тизер предстоящего эпизода.

До этого сообщалось о выходе в прокат драмы Натальи Назаровой «Плакать нельзя». В интервью «Вечерней Москве» режиссер картины рассказала, почему для нее так важна тема детства и семьи.