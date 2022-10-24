В Подмосковье планируют завершить строительство 35 социальных объектов до конца года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

До конца текущего года на территории Московской области планируется завершить строительство 35 социальных объектов.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, ключевая задача местных властей — создание комфортных условий для жителей региона. Он отметил, что всегда существует запрос на наличие медучреждений, детских садов и школ в шаговой доступности от жилых домов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— В этом году ожидаем окончание строительства 35 объектов, большая часть из которых — школы, садики, поликлиники и больницы. Жители очень ждут открытия данных учреждений. А мы продолжим следить за процессом строительства, — отметил он.

Ранее стало известно, что в селе Немчиновка Одинцовского округа стартовало строительство школы на 550 мест. Новый объект образования появится на улице Московской. Сдать объект планируют в 2023 году, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что инвестор построит жилой комплекс с детским садом и школой в поселении Филимонковском в Новой Москве.