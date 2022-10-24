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Приметы и советы

Синоптик рассказал, когда ожидать снега в центре европейской части России

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказал, когда ожидать снега в центре европейской части России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На этой неделе погода в центре европейской части России будет с переменной облачностью и небольшими осадками. При этом сильного снижения температуры не произойдет. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

По словам эксперта, ночь с понедельника на вторник будет самой прохладной на этой неделе, возможны заморозки до минус 2–4 градусов. Но затем прогнозируется повышение температуры.

Что касается осадков, то со среды возможны кратковременные дожди, усиления ветра не ожидается.

Синенков добавил, что существенное похолодание стоит ждать в начале ноября. Тогда же выпадет первый снег, в некоторых регионах может сформироваться небольшой снежный покров, передает МИР 24.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в европейской части России будет переменчивой до середины декабря. По его словам, теплые дни будут сменяться резкими похолоданиями, передает Nation news.

Выпадения снега в столице пока не ожидается. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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