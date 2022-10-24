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В Подмосковье реализовали свыше 6,5 тысячи сертификатов на материнский капитал в 2022 году

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье реализовали свыше 6,5 тысячи сертификатов на материнский капитал в 2022 году
Фото: Depositphotos

В текущем году семьи с детьми реализовали 6,5 тысячи сертификатов на региональный материнский капитал. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Для использования средств материнского капитала нужно подать электронное заявление на региональном портале госуслуг.

Всего за время действия данного вида поддержки от государства в регионе более 111 тысяч семей реализовали региональный материнский капитал. Более половины семей направили его на улучшение жилищных условий, а с этого года семьи могут направить его на газификацию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в ПФР сообщили, что оплата образовательных услуг средствами материнского капитала сегодня является вторым по востребованности направлением распоряжения средствами после улучшения жилищных условий, передает издание argumenti.ru.

С августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.

Подмосковье Дети Материнский капитал
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