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Названы самые популярные направления для путешествий по России в ноябре

Лейла Алиева
Общество
Названы самые популярные направления для путешествий по России в ноябре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Большая часть россиян планирует отправиться на ноябрьские праздники в Москву и Санкт-Петербург. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили аналитики направления «Туту ж/д билеты».

Самым популярным направлением является Москва — Санкт-Петербург. По данному направлению приобретается 13,4 процента железнодорожных билетов внутри страны, а средний чек находится на уровне 3134 рублей в одну сторону. На втором месте направление Москва — Нижний Новгород со средним чеком 1813 рублей за один билет. Еще одним популярным маршрутом является Москва — Казань, а за билет необходимо заплатить в среднем 3035 рублей.

Из зарубежных направлений наиболее востребованы маршруты Москва — Минск и Санкт-Петербург — Минск. Средний чек в данном направлении составляет примерно 3,1 тысячи рублей в одну сторону.

Недавно цифровой туристический сервис Russpass представил новый гид по уличному искусству, где описаны 27 достопримечательностей и знакомых мест в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Его можно найти на специальной странице проекта «От заката до рассвета» в разделе «Гайды».

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